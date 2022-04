Jamal KHALLOUK

Diplômé d'un master 2 Ingénierie financière à l'Université d'Orléans, j’ai bénéficié d’une solide formation dans le domaine de la finance d'entreprise et de la finance de marché.



Je suis dynamique et entreprenant : je suis à l'initiative de la création d'une association.

Mes expériences professionnelles et personnelles m’apportent une capacité à m’adapter aux situations nouvelles, à communiquer aisément, à être à l’écoute, mais aussi à la prise de responsabilités et à la maitrise de mes objectifs. Je suis de nature ambitieuse, ce qui me conduit à toujours donner le meilleur de moi-même, et à m’investir intégralement dans ce que j’entreprends.



Mes deux leitmotiv :

- Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. --Theodore Roosevelt

- Destiny is no matter of chance. It is a matter of choice: It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved. --William Jennings Bryan



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Analyste crédit

Analyse financière