Mohamed HAMIDI

Titulaire d'un Master 2 en Banque et Finance de l'université François Rabelais, et je prépare un MBA en finance d’entreprise à l'ESG de Paris.



Mon expérience réussie en finance d’entreprise au sein d’un Groupe International a complètement confirmé mon attrait pour ce domaine. Ayant été particulièrement investi dans divers projets transversaux du groupe, notamment au projet de notation et d’optimisation de l’analyse de risques des contres parties, j’ai pu appréhender la structure financière, opérationnelle et organisationnelle de ce dernier, par la cohérence Conformité législative et financière, ainsi que ses interactions avec les différents départements du groupe, en particulier le Contrôle de gestion financier, recouvrement, la direction générale…etc



Mes compétences :

Analyste crédit

Analyste financier

Audit

Audit financier

Business

Business plan

Chargé d'études

Economie

Ingénierie

Ingénierie financière