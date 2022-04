Ihaddadene FARID

Ingénieur planning avec plus de 08 ans d'expérience en gestion de projet , la planification et le contrôle des coûts dans le domaine d’énergie et du gaz ( gazoduc , système de collecte , de la construction d'usine SBF , PCF ... ) et des projets de construction. En utilisant des logiciel le plus récent de la gestion de projet intégrée ( Primavera P6 , MS Project, Excel , Oracle DB ) .



Mon expérience m'a permis d'avoir des compétences dans toutes les phases du projet et les processus de construction et de bonnes connaissances en mécanique , électricité, génie civil ... ingénierie, approvisionnement .



Parle couramment l'arabe , le français et l'anglais , j'ai une expérience de travail dans un environnement multiculturel . De Personnalité amicale , organisé , capable de diriger , guider, gérer une équipe. Et travailler avec des normes de haute qualité sous pression.



Tâches principales:



Elaboration et mise à jour des plannings de projets .

Contrôle des ressources .

Mise en place et suit le budget des projets et le contrôle des coûts .

Les rapports périodiques de l'avancement du projet

La situation du projet d'analyse des paramètres de temps et de coûts , identification des problèmes critiques et proposition des solutions pour assurer la réalisation des objectifs dans le cadre du contrat .



Mes compétences :

Programation Informatique

Gestion de projet

Gestion de stocks

Contrôle budgétaire

Contrôle de gestion

Planification

Simulation des situations

Etude des prix

PrimaveraP6

Ms project

Primavera Project Planner P3

Contrôle coûts

Primavera

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

Pascal

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Matlab

Delphi

C++

C Programming Language