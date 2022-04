Iheb DAMMAK

Formation de base en télécommunication et réseaux informatiques (secteur télécommunication, administration réseau...), j'ai eu la chance de travailler pendant 4ans (2005-2009) avec SELLBYTEL sur un réseau mondial de support informatique. une expérience pendant laquelle j'ai eu la chance d'avoir une expérience de management dans le secteur de service et de support technique en tant que team leader de support HP IT.



actuellement administrateur en messagerie sur la plateforme Zimbra chez la ministère de l'éducation.



autodidacte au niveau de développement web (PHP- MySQL).

actuellement je suis technicien informaticien avec la ministère de l'éducation.



cherchant tjr d'avoir une expérence plus intéressante dans le secteur de service, High tech, management.



pas de préférence géographique mais surtout (Japon, Canada, Tunisie, France, USA ...)

URL:Array

E-mail: ihebdammak@yahoo.fr



Mes compétences :

Project coordinator

Microsoft Office 2010/2007/2003/2000/XP

Support

Information Technology

Administration réseaux

PHP

Informatique

Zimbra

Web

Réseau

Gestion de projet

Linux

VPN

WAN

MySQL

LAN

Personal Home Page

TCP/IP

Microsoft Windows XP

ADSL

ITIL Foundation V3