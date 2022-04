Iheb FRIJA

Frija Ihèb, diplômé Docteur en Commerce International des universités françaises où j'ai été chercheur et enseignant pendant quelques années. Actuellement je suis fondateur-gérant de SYNERGY CONSULTING GROUP bureau d'étude et de conseil implanté à la région du Sahel Tunisien réputée par le tourisme et les activitées offshore notamment dans le secteur textile habillement dont je suis particulièrement spécialiste.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Économétrie

International

Marketing