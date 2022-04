Ihet INSTITUT DES HAUTES ETUDES À TUNIS

Fondée en 1998, l’institut des hautes études est un établissement d’enseignement privé qui fait partie du réseau des instituts européens des Hautes études implantés dans plusieurs pays d’Europe, d’Afrique et d’Asie.



Spécialisé en management des affaires, L’IHET propose un large éventail de formations sanctionnées par des diplômes d'état et classées par domaine professionnel (comptabilité, finance, Marketing, commerce international, Informatique de gestion, droit, langues, tourisme et Marketing…

Sa mission principale consiste à mettre l’accent sur les compétences nécessaires au développement d’un véritable professionnalisme et sur l’employabilité de ses étudiants.



Dès la promulgation en Tunisie de la nouvelle loi de l’enseignement supérieur privé. L’IHET a sollicité l’agrément des autorités (Agrément n°02-2001 du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche).



Ouvert à l’international, l’université a inaugurés un véritable partenariat avec des universitaires de bonne réputation scientifiques et des professionnelles.

Depuis, L’IHET continue à se construire sur sa différence : promouvoir les valeurs d’éthique, d’innovation et d’ouverture sur le monde des affaires.



Mes compétences :

Informatique

Finance

Marketing

Comptabilité

Droit

Gestion

Economie

Management