Ihsane thaifa, RQS a la société El Alf depuis 2006 a ce jour.

Mise en place de deux systèmes de management qualité et sécurité.

Contrôle qualité produit.



Mes compétences :

IRCA

ISO 9001

ISO 9001 V 2008

ISO 9001 V2008

OHSAS 18001

Qualité

Qualité et sécurité

Qualité et sécurité alimentaire

Qualité ISO 9001

Responsable qualité

Responsable Sécurité

Sécurité

Sécurité alimentaire