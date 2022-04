Ihsen MOHSNI

J'ai un Diplôme d’étude supérieur en GESTION COMPTABLE (Maîtrise), les finances et un domaine technique complémentaire aux affaires du développement.



J'ai le fond significatif dans tous les aspects du développement essentiel avec l'expérience de manipuler des projets multiples. Expérience professionnelle relative dans un domaine technique.



J'ai d'excellentes qualifications économisant, compilation de données/connaissance qualifications de reportage, qualifications de base de gestion de projet et une grande connaissance de MS Office pour la gestion de projet.



À niveau élevé des possibilités de travailler avec des concepts mathématiques et appliquer, leurs proportions avec des situations pratiques seraient une qualification de base.



La capacité de définir des problèmes, de rassembler des données, d'établir des faits et des conclusions valides d'aspiration serait une chose nécessaire essentielle comme également la capacité d'interpréter une variété étendue d'instructions et de traiter plusieurs variables abstraites et concrètes.



Je suis un penseur créateur avec un sens esthétique fort qui peut établir un réseau pour un groupe.



Qualifications personnelles



Je suis un exécuteur avec une personnalité forte. En tant que tels, en tant que membre intégral de l'équipe exécutive de la compagnie, je pense avoir les niveaux les plus élevés de l'honnêteté, de l'intégrité et de la discrétion.



Je suis innovateur, énergique, et possède un équilibre d'agressivité et de finesse. Je ne possède pas de notion de temps dans le travail, par contre j’ai des qualifications d'organisation, et de détail orientés, et pleins d'assurance, et ayant la possibilité de fournir de bonnes qualifications de prise de parole en public et de communication.



J'ai les pleines possibilités pour lire, analyser, et interpréter des rapports financiers, ainsi que les documents techniques et juridiques dans la langue anglaise ou la française ou bien l’Italienne. Je possède les niveaux de grande énergie et puisse de soutien dans des situations à haute pression.



Mes compétences :

Homme de terrain

Organiser

Experience ricche et variiee dans plusieurs domain

Il est temps d'assumer des postes de responsabilit