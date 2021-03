Ihssan-Eddine SAHLI

Bonjour



Je suis actuellement étudiant et je prépare un BTS CIRA

(Contrôle Industriel et régulation automatique) au Lycée LAMARTINIERE DIDEROT à LYON 2e.

Dernier stage pratique: Du 20/11/2017 au 26/01/2018 (8 semaines)

Stagiaire : dessinateur industriel / Bureau d'études Berthier Etudes - 8 semaines de stage.

Créations et Modifications dassemblages, nomenclatures pour projets

Pendant ces huit semaines de stage :

Modifications de pièces, modifications d'assemblage, modifications de fichiers technique, contrôle qualité.

- En binôme avec le Responsable Etudes 2D/3D

Utilisation du logiciel Solidworks





Stagiaire : dessinateur-projeteur / Chez Tebodin Peters Engineering France

De janvier 2017 à mars 2017



En ma qualité de dessinateur-projeteur stagiaire j'ai appris pendant mon stage à me familiariser à la 2D via AUTOCAD.

Il m'a été permis d'effectuer des études pour clients et ainsi faire des créations dinstallations, des mises en plan,des blocs et des isométriques. Ce stage m'a permis de mieux définir mes futurs projets professionnels et j'ai un réel engouement pour la projection industrielle.



J'ai déjà à mon actif quatres stages en milieu professionnel et J'ai pu mettre en application mes connaissances et ainsi mettre à jour le fichier catalogue de 2 gammes de produits sur Solidworks (environ 100 fichiers) de garde corps le produit phare de l'entreprise.

j'ai pris de l'assurance grâce à la confiance que m'a donné le responsable. Desireux d'apprendre et comprendre je suis très investi pendant les périodes d'apprentissages.



Vous avez été étudiant, et vous avez du vous trouver dans la même situation ! Je suis certes direct mais ma formation étant assez peu présente numériquement parlant, je dois mettre toutes les chances de mon coté!

Alors n'hésitez pas contactez moi svp!



Les entreprises d'aujourd'hui se doivent de participer à l'effort de formation.

Nous sommes les futurs techniciens de demain. Participer à l'effort de formation s'est participer activement à l'avenir professionnel de notre marché du travail. Merci



Le baccalauréat professionnel Étude et Définition de Produits Industriels mène aux fonctions de technicien de bureau détudes dans les entreprises de construction mécanique, chaudronnerie, automobile, aéronautique...



A partir dun cahier des charges exposant lobjectif à atteindre, le technicien crée ou modifie sur son poste de CAO (conception assistée par ordinateur) une partie dun ensemble mécanique : pièce de moteur ou de boîte de vitesses, élément de train datterrissage...



Ce professionnel exerce diverses activités :



Étude et analyse : il recherche les solutions techniques susceptibles de répondre au problème posé. A cette fin, il exploite la documentation disponible, analyse les produits mécaniques existants, identifie les fonctions assurées et les solutions mises en œuvre ;

Choix de solution : il décrit par un croquis ou un schéma le principe de la solution retenue, précise la forme de la pièce ou des composants et calcule leurs dimensions ;

Définition de produit : cest le cœur de son activité. Sur lécran de son poste de CAO, il réalise le modèle 3D de la solution choisie. A laide dun logiciel de mise en plan il édite les plans 2D du produit. Il réalise des dessins spécifiques du produit (écorchés de moteur, éclatés de boîte de vitesses...) pour des catalogues, des notices de montage ou de maintenance.



Mes compétences :

SolidWorks

Dessin industriel

Dessin technique

Modélisation 3D

Métrologie

Régulation industielle

Automatismes industriels