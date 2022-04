Ihssane ROUASS

Je suis a la recherche d'un poste en HSE : animatrice QHSE ,responsable de sécurité,responsable de qualité.. Email: rouass.rouass1@gmail.com





Titulaire d’un Master d'Etat spécialisé en sécurité chimique ,biologique et radioprotection, d’une Licence Fondamentale en Sciences de la Terre et d'Univers et aussi d'un diplôme de Technicien de dessinateur des bâtiments.



Compétences en maîtrise des risques :



-Identification, évaluation et hiérarchisation des risques.

-Management des risques professionnels.

-Mise en oeuvre des méthodes de protection et de prévention.

-Mise en place de système de management de la santé et de la sécurité au travail. Mise en place de la politique sécurité (Document unique, affichages, sensibilisation du personnel) et animation du CHS.

-MaItrise des normes de management global intégré QHSE: 1SO14001, 1SO9001, OHSAS18001.

-Implémentation et conduite de démarche d'amélioration continue.



Mes compétences :

Gestion du risque

Bureautique

Norme NM ISO14001

Assurance qualité

Informatique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

ISO 14001 Standard

Autocad

Qualité

Norme ISO 9001