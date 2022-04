Ikam BENYEFFOU

Conseiller en investissement, Sales, Conseiller clientèle. Trilingue Français - Anglais - Italien et disposant de notion en Arabe.

Je suis à la recherche d'un poste en banque privée, banque de détail, société d'investissement. Je dispose d'une expérience dans ces 3 secteurs et je serais ravi de pouvoir me présenter à une offre.

Je suis très motivé et donc également à l'écoute de toute offre, même dans d'autres secteurs d'activités, me permettant d'apporter à l'entreprise mon relationnel, mon dynamisme et mes performances.



Mes compétences :

Souriant agréable et adaptable

Développement commercial

Portfolio management

Dynamique et federateur

VBA

Relation clientèle

Fiscalité patrimoniale

Droit des affaires

Reuters VBA SAP

Structured products

Derivatives

Fixed income valuation

Bloomberg

management

gestion de portefeuille

communication

private equity

assurance vie

fixed income