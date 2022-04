Ikbal SBITI

Ingénieur Senior en électrotechnique Consultant chez Freelance

Étude et dimensionnement des :

Systèmes d’entrainement sous vitesse variable (VSD).

Moteurs électriques Basse Tension.

Moteurs électriques Moyenne et Haute Tension.

Variateurs de vitesse électroniques Basse Tension et Moyenne Tension.

Démarreurs électroniques Basse et Moyenne tension.

Transformateurs THT/HT/MT/BT de grandes puissances.

Automatismes et réseaux d’information industriels.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Management