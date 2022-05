Morad SBITI

Professeur de l’Enseignement Supérieur

Consultant Manager



Formateur-Animateur en marketing, management de la qualité, stratégie d'entreprise et ressources humaines.



DOMAINES D’EXPERTISE



•Marketing : Marketing Télécoms, Plan de marketing mix, Marketing direct, Etudes de marchés.

•Management de la qualité : Outils de la qualité, Sensibilisation et communication qualité, Amélioration et réengineering des processus, TQM, Normalisation et certification ISO 9001, Diagnostic qualité, Qualité dans les services.

•Stratégie des entreprises : Analyse stratégique, Diagnostic stratégique, Stratégie de développement touristique, Business Plan.

•Gestion des Ressources Humaines : Ingénierie de la formation, Analyse de poste, GPEC, Organisation, diagnostic socioculturel.



CAPITALISATION DE L’EXPERTISE



•DOCTORAT D’ETAT en Sciences économiques

•DESS Gestion des Ressources Humaines

•Diplôme en Gestion et Assurance de la Qualité – ISO 9000

•DESS Stratégies des Entreprises

•DOCTORAT en Tourisme International

•Certificat de Mise à Niveau de l’Assurance Qualité des Entreprises Marocaines

•« Audit qualité », « Contrôle statistique des procédés » et « Qualité dans les services », Stage de formation des formateurs, PRICAM E03



Mes compétences :

Marketing direct