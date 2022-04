Ikbel BELAID

Avec plus de 5 ans d'expérience dans l'étude, la recherche, le développement et la gestion de projets, je suis aujourd'hui à même d'intervenir sur l'étude et le développement des plateformes Microsoft c'est pourquoi je suis opérationnelle sur des postes de: développeur .NET C#. En effet, j'ai eu en charge la rénovation des IHMs lors de ma mission au sein de l'entreprise SYSMA à Aix en Provence sous la technologie .NET 4, C#, Winforms, MVC et Sql, et de ce fait je peux être opérationnelle rapidement et je peux répondre aux exigences du poste.

Grâce à mes projets industriels en développement web, j'ai acquis une expertise technique sur HTML, PHP, SQL, JavaScript et NodeJS

De plus, mon doctorat et mes missions d'ingénieur R&D m'ont permis de développer technicité sur: l'étude et le développement informatique et micro-électronique, la gestion de projet, ainsi qu'une aisance relationnelle et une bonne capacité de communication mais surtout une aptitude à gérer les priorités et respecter les délais.



Mes compétences :

Enseignement universitaire

Pédagogie

Conception

Red Hat

Modélisation

Debian

Linux

AIMMS

CPLEX

SVN

PlanAhead

EDK

UML

Merise

ModelSim

Visual Basic

Microsoft .NET

Oracle

ISE

Visual C++

MySQL

Microsoft SQL Server

PhpMyAdmin

SQL

PHP

Bootstrap

Node.js

JQuery

CSS 3

HTML 5

MATLAB

FPGA

VHDL

JavaScript

C#

Java

C

Etudes et développement

Développement informatique

Développement web

Recherche scientifique