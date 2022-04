Anne MARIAU

Psychologue du travail, je possède de l'expérience dans le domaine du recrutement, de la formation et de l'accompagnement, avec différents types de publics. Grâce à mon parcours professionnel, j'ai développé une expertise sur les techniques de recherches d'emplois, l'entretien individuel et de groupe ainsi que l’accompagnement professionnel.



Mon projet aujourd'hui est d'accompagner les transitions professionnelles de l'élaboration du projet à la prise de poste.



Je souhaite aider les personnes à construire leur(s) projet(s) en capitalisant sur leurs expériences et en les conduisant à élaborer une orientation professionnelle en lien avec leurs aspirations et la réalité de l’entreprise ou le contexte économique du bassin d'emploi aquitain. Ma priorité est de les rendre acteurs de leur recherche et de leur formation en actionnant les leviers de leurs motivations et en levant leurs freins conscients ou inconscients.



Le travail doit être une source d'épanouissement, de plaisir et de réalisation de soi. C’est un objectif que je me fixe pour les personnes avec qui je travaille et pour moi-même.



Mes compétences :

Entretiens individuels

Entretiens d'embauche

Tests psychotechniques

Gestion de projets

Relations commerciales

Accompagnement à l'emploi

Animation de formations

Relations entreprises et institutionnels

Communication

Bilan de compétences

Accompagnement

Recrutement

Communication RH