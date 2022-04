Ikbel OKHAY

Femme, maman et professionnelle du web : mes métiers, mes passions.

Pas facile de trouver l'équilibre entre des passions toutes aussi passionnantes mais je persévère.

Je me suis intéressée au web depuis toujours mais je suis développeur web professionnelle spécialisée depuis seulement deux ans. Je suis spécialement fan du référencement web et du seo (Search engine optimization). Je développe surtout en php/Mysql, html/javascript avec une bonne connaissance des frameworks usuels.

Mon parcours professionnel, outre mes deux ans d'expérience, est parsemé de petits emplois et formations qui ont forgé mon caractère et mon ambition.

Je m’intéresse fortement à l'écologie et j'agit dans ce sens dans mon entourage.

J'ai également un petit faible pour la cuisine et les escapades culinaires.



Mes compétences :

Développement web

Seo