Lahoucine JAZZA

Je suis ingénieur diplômé de l’Université de Technologie de Compiègne.



J’ai intégré Arismore après un stage de fin d’études sur la sécurisation des WebServices.



- J’ai d’abord intégré l’équipe projet « gestion des identités » à l’Agence Française de Développement (AFD) où j’étais chargé de la partie gestion des accès et authentification unique.



- Ensuite, j’ai travaillé sur la migration de deux projets France Telecom.



- A présent, je travaille sur le projet d’envergure de gestion des accès et des identités de GDF-Suez où j’interviens sur les volets infrastructure et mise à niveau de la plateforme existante.



Mes compétences :

Systèmes et réseaux

IAM / Gestion des Identités et Sécurité

Formateur

Siteminder

Annuaire LDAP