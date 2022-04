Ikenna ONYEMUWA

Dessinateur projeteur CAO / CAD Designer / Disegnatore progettista



Je suis à la recherche d'un poste de dessinateur projeteur CAO. Fort de ma dernière expérience, j'évolue principalement dans le domaine de la plasturgie et de la fonderie. Je suis ouvert à de nouvelles expériences professionnelles. Je suis mobile dans toute la France et à l'étranger (Italie, pays anglophones).



I'm look for a CAD designer post. Fortified by my last experience, I perform mainly in the field of plastics manufacturing and foundry manufacturing . I'm open to involve in new professional experiences. I ready to travel in France and abroad (Italy and English-speaking country).



Sto cercando uno posto di disegnatore progettista CAD. Con la mia ultima esperienza, ho evoluto principalmente nel settore delle materie plastiche e della fonderia. Sono pronto a provare delle nuove esperienze professionali in Italia, Francia oppure nei paesi anglofoni.







Mes compétences :

Autodesk Inventor Fusion

Solidworks

SAP

ProENGINEER (CREO)