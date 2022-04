Soulié MAXIME

Issu du commerce et passionné par le bâtiment, j'ai choisi de me former au métier d’économiste. Aujourd'hui fort des mes compétences relationnelles et de mon sens aiguisé des affaires, je souhaite employer l'ensemble de mes connaissances pour mener à bien des projets de construction.



Mes compétences :

LED

Lighting

LI-FI

Esprit d'analyse

Force de persuasion

Analyser écouter réfléchir agir

Anticipation des enjeux et des besoins

Prospection

Network analysis

Pilotage commercial

Partenariats

Veille stratégique

Détecter des opportunités d’affaires

Project management

Planning stratégique

CRM

Organisation

Business development

Communication

Sales

Business Intelligence

Eclairage