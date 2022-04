Ikhlasse RIVAT

Après 9 ans d'expériences en tant que consultante-juriste en HSE, j'aborde un tournant dans ma carrière en m'orientant vers les "Ressources Humaines". Beaucoup de choses m' y attirent: le recrutement et le sourcing (le site LinksHumans est une vrai pépite sur ce sujet), la formation, la prévention des risques SST, les aspects juridiques, économiques et psychologiques liées au RH.



Afin d'avoir un socle juridique solide, je poursuis actuellement un Master II en droit du travail et de la protection sociale. Cursus sur 2 ans (sept.2016- mai.2018) afin de pouvoir concilier travail et études.



J'ai eu l'occasion de mettre en pratique mes connaissances dans le cadre d'un stage au sein d'un service social d'un grand cabinet d'expertise comptable. Au sein d'une "organisation apprenante", J'ai pu travailler sur les démarches juridiques et administratives liées au recrutement et à la fin de la relation de travail (rédaction de contrat, procédure de licenciement économique , disciplinaire, rupture conventionnelle). Travailler dans un environnement multiconventionnel implique attention, vigilance.



Aujourd'hui, je découvre le métier du recrutement au sein d'une agence intérimaire ainsi que les métiers du BTP. Gestion administrative des dossiers intérimaires, de la surveillance médicale, sourcing, procédure de recrutement, développement commercial, relations avec les diverses parties prenantes en matière d'emploi ...Autant de domaines pour moi à explorer, découvrir et maîtriser.



Mes compétences :

Animation de formations

Audit

Ingénierie de formation

Droit du travail

Droit de l'environnement

Microsoft Office