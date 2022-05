Zerrin(e) BATARAY

Avocate à Lyon, j'interviens essentiellement en région Rhône Alpes, dans le cadre d'une mission de Conseil avant tout litige et d'Assistance et de Représentation devant les juridictions:



Je consacre la plus grande partie de mon activité au Droit du travail et au Droit de la sécurité sociale. J' interviens également en Droit pénal.



Enfin, je dispense des formations en droit du travail dans les entreprises à destination des CE, CHSCT, dans les syndicats professionnels, universités, ainsi que dans les centres de formations.





Je restes ainsi à votre disposition.



Mes compétences :

Droit du travail

Droit

Droit social

Ressources humaines

Conseil