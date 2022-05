Valucci PARIS

Je, suis Styliste et Modéliste, Créateur Concepts, de vêtements haute couture.



PIONNIER dans la création "Luxe, et Ultra-luxe" des blousons travaillés dans les matières les plus nobles.



que sont les peaux exotiques mariées aux métaux et pierres les plus précieux tel que l’OR le Platine, et les DIAMANTS.



Le style VALUCCI.1975 ce sont des pièces inédites et uniques à votre image.



WWW.VALUCCI.FR



Mes compétences :

Styliste

Créateur de bijoux

Modéliste concepteur

styliste concepte