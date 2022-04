Beatrice TRAN

Béatrice, passionnée par le monde de la mode et de la culture française, propose à une clientèle étrangère un service VIP personnalisé de sorte que leur séjour parisien soit à la fois féérique et inoubliable. D’une visite de musée à un atelier de couture en passant par une dégustation de vin ou un temps shopping dans les plus prestigieuses enseignes de la capitale, Béatrice met tout en œuvre pour concrétiser les désirs de sa clientèle. Quadrilingue (mandarin, cantonnais, anglais et français), elle propose un service de personal shopper, de conciergerie et un accueil sur-mesure à une clientèle, soucieuse de découvrir en peu de temps Paris, Capitale de la mode, carrefour culturel et artistique, ville riche en monuments et lieux touristiques en tous genres.







Mes compétences :

Réactif et pro actif selon l'environnement

Sens des relations humaines

Relations Presse

Achats

Polyglote