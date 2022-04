Bonjour Madame, Monsieur.



Le premier constat que nous pouvons faire, c’est que trop souvent, quand un concept original

émerge , son utilisation n’est pas suffisamment exploitée comme un outil au service des entreprises.

Son prix peut se trouver prohibitif sans avoir pour autant prouvé l’efficacité de son usage.

Or nous savons que les commerçants, artisans et autres professionnels se trouvent, pour un grand

nombre, dans des difficultés importantes.

Malheureusement, nous avons oublié un concept important, celui que les marchés, par le passé, ont

été prospères parce que chaque professionnel pensait que son confrère était à la fois un concurrent

mais aussi un partenaire.

Ce concept impensable seulement il y a quelques années va s’imposer face à la réalité économique

d’aujourd’hui.

C’est cet état d’esprit que W2S souhaite restaurer avec vous, en participant à un réseau basé

sur le partage et la solidarité. Nous mettons en place ce concept à travers des outils, dont

la notation triple V « je viens je vois je vote » afin redonner aux produits et services une valeur

intrinsèque et une visibilité sur le marché ducommerce contemporain.

A chaque nouveau concept, idée, outil qui émerge, nous vous garantissons son développement

dans cet esprit de partage et pour un partenariat soucieux de servir un intérêt commun .



Présentation 11/05/2013

Nous sommes heureux de vous présenter la version Beta 2 de notre site.

- Vous pouvez vous inscrire gratuitement 6 mois pour tester notre plateforme .

(2 mois automatiques plus 4 mois sur simple demande par mail à l'adresse :



w2s@jeviensjevoisjevote.com)



- W2S reste ouvert à tout partenariat même avec ses concurrents directs.

Vous pouvez faire votre demande à l'adresse mail :



Partenariat@jeviensjevoisjevote.biz



« En chaque confrère il existe un concurrent mais aussi un partenaire »



Site beta 2: http://www.webstreetshopping.com/