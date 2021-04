Eloise BONIS

Ancienne élève des Beaux Arts et diplômée en art et design graphique, Eloise a eu loccasion de se perfectionner dans l'univers du merchandising en aménageant les boutiques des plus grandes marques de luxe.



Aujourd'hui , elle se consacre exclusivement à aider les particuliers à se sentir bien chez eux grâce à des aménagement optimisés.





Compétences :

Home Designer 3D

Home organizer

Homestaging

Visual Merchandiser

Coordination de travaux

Décoration intérieure

Agencement d'espace

Rénovation immobilière

Courtage travaux