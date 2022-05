Lionel AILLOUD

Home Ménage , vous apporte toutes les solutions pour vous faire gagner du temps dans votre quotidien! Profitez de vos loisirs en toute liberté, du temps pour vous et vos proches, sans oublier 50% de réduction d’impôts.





Confiez- nous votre ménage, repassage, jardinage et bricolage : nos aides ménagères sont compétentes et de confiance, nos bricoleurs sont minutieux et vous aideront à régler vos soucis quotidiens (montages de meubles, installations de tringles…), nos jardiniers sont des professionnels équipés, ils seront vous conseiller et s’occuperont de vos jardins. Sans oublier nos nounous, nos aides multimédias et nos gardes d’animaux tous expérimentés et qualifiés.





Nous proposons également un service Gouvernante. Ce service haut de gamme et sur mesure, conviendra parfaitement aux personnes désirant confier la gestion quasi complète de leur maison.





Notre équipe de professionnels expérimentés et de confiance interviendront chez vous aux jours, fréquences et heures que vous aurez choisis. Nous gérerons remplacements et modifications de planning selon vos demandes.





Aucun engagement de durée, pas de frais de gestion, ni de démarche administrative (Urssaf…).