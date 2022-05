M. BELBACHIR

Fort d'une expérience de plusieurs années au sein de la grande distribution et du commerce, mes responsabilités m'ont permis d'obtenir une vision pluridisciplinaire et transversale de l'entreprise, et de devenir un acteur majeur de l'amélioration continue, ainsi qu'une aide fiable pour la prise de décision au sein de l'entreprise.



Lors de mon parcours, j'ai mis en œuvre mes connaissances de la gestion humaine et financière, et j'ai mis en place une méthodologie de travail des équipes pour augmenter et optimiser les performances du secteur qui m'était confié.



J'ai également participé à l'élaboration de la stratégie, de la politique générale de l'entreprise et à la mise à jour du système qualité.

Au cours de ces années, j'ai aidé l'entreprise à accroître la satisfaction des collaborateurs et des clients, à améliorer les taux de service et à optimiser son image.





Mes compétences :

Animation

Animation d'équipes

Commerciales

Formation

Gestion opérationnelle

Management

Négociations

Négociations commerciales

Organisation

Pilotage

Planification

Recrutement