Mes compétences :

- Logiciels :Catia V5, Labview, Abaqus,

Gestion de projet

Procédés industriels

Méthodes de conception et de production

Gestion de maintenance et fiabilité des équip

Technologies des energies renouvelables

Gestion de production

Lean Manufacturing

Kanban

Six Sigma

Statistical Process Control

Solidworks

Microsoft Office

Matlab

Material Requirements Planning

Linux

Kaizen

ISO 14001 Standard

CATIA

C++

C Programming Language

Audit

ABAQUS

Recherche opérationnelle

Process Engineering