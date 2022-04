Ikiker HICHAM

Je suis un jeune homme, âgé de 28 ans. titulaire expériences à propos du tourisme dynamique, professionnelle

je sais m’intégrer facilement dans une équipe. on me reconnait généralement organiser efficacement à l’activité intense spécifique au ce domaine. simple séreux et motivé j'ai le sens de la responsabilité J’aimerais continuer dans ma vision actuelle,sérieux assurer l’accueil des clients et les renseigner pendant la durée de leur séjour accomplir les formalités à l’arrivée et au départ des clients : enregistrement, check in/ check out, clôture des notes… participer à la commercialisation des prestations de l'hôtel. riad





Mes compétences :

Communication

Réseau les riads de kech

palais targa marrakech