D'origine Malaisie, je suis venu en France volontairement en 2005 pour mes études ingénierie.



Je suis à la recherche d'une entreprise qui me permet d'évoluer en tant qu'ingénieur et manager.



I understand hardship completely, will I never stop or give up. I am learning, striving, integrating, surviving and getting my way to the top. Experiential learning is the key.