Ikram ALOUI

De formation Marketing, je suis titulaire d'une maîtrise Marketing de l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis (ESSEC). Je justifie d'une expérience de plus de 5 ans et demi dans le domaine du web. Avec d'abord deux années en tant que chargée de campagnes de liens sponsorisés chez Nextedia, puis en tant que chef de projet et ensuite responsable du pôle audience chez une agence web basée en France. J'ai également eu des expériences préalables dans les domaines de l'assurance et de la grande distribution.



Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une connaissance approfondie des différents leviers du web marketing ainsi qu'une maîtrise certaine des outils de gestion de projet et des aptitudes dans le management d'équipe.