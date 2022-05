Med Amine CHIHI

CHIHI Mohamed Amine, je suis titulaire d’une maîtrise en Gestion spécialité : Techniques Comptables et financières à l’École Supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis et actuellement employée comme étant gestionnaire des achats à la centrale des Achats à Poulina Group Holding J’ai pu acquérir des connaissances multiples grâce à ma formation et mes emplois dans différents postes dans le secteur industriel et aussi les sociétés de service, je suis passionné par les nouvelles technologies de l'information



Une grande partie de la tâche qui m'a été confié c'est la gestion de l'ERP MFG PRO



ERP un terme en anglais Entreprise Resource Planning à l’origine de ce terme la méthode MRP (Manufacturing Resource Planning) utilisée par les entreprises pour la gestion et la planification de la production sur la base des nomenclature et en prenant en compte la limite de capacité des ressources

L'ERP se présente toujours sous la forme d'application modulaire (finance, achat, stock, comptabilité...)relié par une base de donnée unique et utilise un moteur workflow pour diffuser les données dans les différents modules et ceci grâce à une programmation

L'ERP homogénéise le système d’information et mon rôle c'est veiller à la bonne pratique et l'optimisation de l'aspect transactionnel et la réalisation des cahiers de charge fonctionnels pour la mise en place des TDB et des outils d’aide à la décision, des cubes tout en respectant des règles de gestion prédéfini afin d'aboutir à l’aspect décisionnel



Je suis désormais à la recherche d'un nouveau défi dans le domaine des Achats, et restant à votre disposition pour de plus amples renseignements.



Mes compétences :

Négociation

Incoterm

Planification

Ordonnancement

Négociation achats