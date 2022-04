Ikram AMELHAY

Au cours de mes 15 années d’expérience en conseil et production SI, et plus spécialement en tant que consultant en gouvernance des Master Data ces 4 dernières années, j’ai pu constater que la qualité des données constitue un enjeu majeur pour les organisations notamment pour un pilotage stratégique et opérationnel optimal.



Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, ma conviction est que la problématique de la qualité des données est un sujet d’actualité et d’avenir pour les toutes les organisations souhaitant maîtriser leurs performances. Notamment lorsque l'on considère les facteurs aggravant que sont la quantité des données à traiter et l’hétérogénéité des sources qui évoluent de manière exponentielle.



Ce constat m’a confortée dans le choix de m’investir dans cette activité et de porter l’offre Data Quality Management.



En tant que Leader de l’offre, mes principales responsabilités sont de développer notre méthodologie et démarche d’accompagnement de nos clients, de favoriser leur montée en compétence et de développer les partenariats avec les éditeurs de solutions Data Quality les plus pertinentes du marché.



Mes compétences :

Change management/conduite du changement

Spécifications fonctionnelles et techniques

Conseil

Chef de projet web

MDM

Business project manager

Salesforce

CMS

EAI

BRMS

CRM

BI

GED

DQM

DAM

PIM