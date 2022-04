Ikram ATIFI

Ayant une formation d'origine diversifié et de spécialité de plus en plus focalisée, commençant par un DUT en Techniques de Commercialisation et de Communication ( de LEST-A), en passant par une licence professionnelle en Métiers de la Vente et actuellement en option "Marketing et Action Commerciale" à l'ENCG-A ( en 5éme année), en plus des stages effectués tout au long de mon parcours enrichis par des projets et des thèmes d'études, par ailleurs, mes qualités personnelles renforcées par une forte volonté de développement font de moi une personne apte à affronter le monde professionnel.

Fortement motivé par une carrière en Marketing, je suis intéressée par toute opportunité permettant de renforcer mon professionnalisme!



Mes compétences :

Etudes marketing

Etude de marché et analyse comparative

Communication commerciale

Elaboration du pal d'action marketing

Élaboration des diagnostics stratégiques

Gestion de la relation client

Gestion de la force de vente