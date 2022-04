Ikram BOUZIDI

Diplômée en Génie des Procédés, je suis à la recherche d'un poste en recherche et développement en laboratoire ou dans un bureau d'étude.

Je cherche un poste en recherche appliquée et développement expérimental avec une composante de terrain, de résolution de problèmes, d'amélioration et développement de procédés.



Je suis de nature joyeuse et généreuse, j'aime la vie, les voyages,partagé de bons moments avec mes amies.



Mes compétences :

Extraction

Absorption

Adsorption

Zétamétre

Foamscan

Chromatographie

Distillation

Spectroscopie Uv-V

Rhéométre

Plan d'éxpérience

Industrie pharmaceutique

Technologie des médicaments

Séchage

