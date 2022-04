Ikram DICH

• Gestion et optimisation des processus de fabrication, coordinateur Soudage, métallurgie du soudage

• Contrôle non destructif (établissement de procédure, définition des critères d’acceptation, analyse des causes de défaut en soudage…

• Qualité Projet et Produit, Mise en place de système qualité en réponse aux exigences normatives liées au métier du soudage

• Réalisation d’audit Produit et inspection

• Établissement de cahier de soudage, de DMOS, mise en place de paramètres de soudage,

• Mise en place des modes opératoires liés à la fabrication et suivi des pièces dans l’atelier ainsi que des paramètres de soudage.

• Suivi des équipements de soudage en termes d’étalonnage et maintenance

• Traitement thermique

• Coordination du projet d’un point de vue qualité (gestion des inspections, des intervenants de contrôle, des organismes notifiés …)



Mes compétences :

Soudage

Qualité produit

Normes Qualité

Audit qualité

CND

RCCM

Soudure