Je m’appelle elmazouni ikram j'ai 21ans de casablanca je cherche un travail convenable a mon profile juridique.

et ça ne m'empêche pas bien sur de faire d'autres travaux telle que l’accueil la communication .....grâce a mon expérience au sein de l institut français en tant que médiatrice pendant 3ans ,et aussi ma capacité d'apprentissage rapide d'intégration,de résoudre les problèmes et ma polyvalence aussi.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet