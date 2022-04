Ikram HADJSADOK

JE SUIS HADJ SADOK Ikram ingénieur en Telecom de l'institut national des Telecom d’Oran jeune diplômé

je travaille maintenant au niveau d’Algérie Telecom a la cellule MSAN depuis septembre 2015

Responsibilities:

-Plant , commissioning and maintenance of MSAN Sites

-Supervising MSAN Sites

-Provide Situation of Calcul vitesse de relève de dérangement

- make study of an urban network



Mes compétences :

practical training

WCDMA

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Linux

HTML

GSM

C Programming Language