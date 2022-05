Toufik LASKAR

Ayant acquit une solide expérience au sein de WATANIYA TELECOM ALGERIE depuis son lancement en 2004 et ayant intégrer le groupe ALGERIE TELECOM depuit 2009 je suis à la recherche de nouveaux défis.

Mes objectifs professionnels actuels sont d’arrivé à évoluer par étapes vers un poste de Management ou je pourrai travailler avec une équipe de commerciaux en utilisant les outils de travail adéquat dont le but est l’atteinte des objectifs fixés par l’entreprise pour une croissance continue et stable, pour cela je recherche un poste de Responsable Commercial ou je pourrai mettre à profit mes expériences et faire mes preuves affin de prétendre a cette évolution.

Je souhaite travailler au sein d’une entreprise passionnée par les défis, de standard national ou international, intégrant des procédures certifiées et efficaces.



Mes compétences :

Commercial

Objectifs – Vente

Vente

Voix sur IP

Télécommunications