Ikram KHALYL

Diplômée de l'école nationale des sciences appliquées d'Oujda, section bâtiments, ponts et chaussées.Je suis passionnée par l'étude des projets de construction et d'aménagement, raison qui m'a poussé d'entamer une carrière en génie civil



Au cours de mon parcours universitaire, j'ai bénéficié d'une formation pluridisciplinaire assurant l'ouverture d'esprit, la capacité d'analyse, la rigueur et le sens de responsabilité.



Mes compétences :

Planification de projet

AutoCAD

Ponts

Autocad Civil 3D

Génie civil

Microsoft Office

Gestion de projet

Béton armé

CBS

Prezi

Dynamique des structures

MS Project

Robot Structural Analysis

MATLAB

Béton précontraint

Construction