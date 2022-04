OpenTIC est une entrepise de services et d’ingénierie informatique spécialisée en développement et intégration des solutions open source : le web engineering, l’e-commerce Prestashop , Android , le développement d’applications de gestion ERP.... Avec un groupe de jeunes talentueux, OpenTIC met à disposition de ses clients une panoplie de technologies allant des solutions Open Source tels que Drupal , openERP , Android et plein d'autres solutions