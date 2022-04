Ikram MARTY

SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES



Pilotage et organisation

- Réaliser le planning projet

- Planifier la Roadmap de projets de version de l'année pour plusieurs applications

- Gérer les problèmes, les risques et les actions d'un point de vue Delivery

- Suivre l'avancement des projets de version de la phase d'analyse jusqu'à la mise en production

- S’assurer de l’achèvement, de la qualité et des délais de fourniture des livrables

- Piloter au quotidien les activités de maintenances sous traitées (Incident, Travail ponctuel et assistance)

- Manager une équipe multi-sites (Paris, Nantes, Barcelone, Inde, Maroc)

- Réaliser les points quotidiens équipe

- Gérer l'affectation des ressources et vérifier les prévisions de ressources

- Gérer au quotidien la relation client

- Préparer et animer les comités de suivi et de pilotage projet

- Participer à l'instauration du LEAN Management dans le cadre de l'amélioration continue transverse dans l'entreprise

- Réaliser les entretiens de mission des collaborateurs



Conseil et Assistance à Maitrise d’Ouvrage

- Interroger et enquêter pour formaliser les besoins utilisateurs

- Animer les ateliers de recueil et étude de besoins métiers

- Réaliser le cadrage fonctionnel du besoin et conseiller sur l’organisation et la méthode de travail

- Rédiger les spécifications fonctionnelles générales et détaillées

- Modéliser les processus métiers et réaliser l’architecture fonctionnelle

- Accompagner l’équipe d’homologation en phase de recette

- Former les utilisateurs: Plans, supports pédagogiques, animation



Langue

- Anglais niveau opérationnel



Secteurs d'activités :

- Banques (Finance, Gestion relation client, Gestion tenue de compte, Facturation)

- Assurances (Santé et collective, Réassurance)

- Public (RH et Paye, Contrôle aérien)

- Industrie et services (Matériaux de construction)



Mes compétences :

AMOA

Gestion projet

MDM

Spécification fonctionnelle