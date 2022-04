Ikram MEKNI

Sérieuse et motivée. Je possède les qualités d’adaptation indispensables à la réussite.

J’ai acquis une formation polyvalente en Hydraulique et Aménagement, notamment dans le domaine conservation des eaux et du sol au cours de laquelle j’ai pu développer des compétences avérées liées à la gestion des projets et contribuer à l’accroissement des connaissances dans mon champ disciplinaire en menant des travaux et des stages variés d’observation, d’études et de recherche qui combinent à la fois les travaux de terrain et de bureau.

J'ai un esprit méthodique, je m'adapte facilement aux environnements multidisciplinaires. JE suis apte à travailler en équipe et à la communication orale et à gérer et respecter les échéances du travail.

Je souhaiterais donc contribuer par un apport considérable en mettant à vos services mes connaissances techniques et mon goût de l'apprentissage ainsi que mon expérience professionnelle.



Mes compétences :

SPSS

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

ArcGIS