Fortement intéressé par le secteur de développement informatique, et très attiré par les nouvelles technologies.



Je suis motivé, dynamique, sociable, persévérant, ponctuel et j'ai une forte capacité d'adaptation aux situation nouvelles et d'apprendre.



Je cherche toujours a apprendre et avoir plus de connaissances sur les nouvelles technologies.



Mes compétences :

Java

J2EE