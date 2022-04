Ikuko IKEDA

N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes compétences. Je suis ouverte à toutes propositions de projet.



Depuis toute petite, j'aime dessiner. De parents japonais, j'ai été baignée dans le manga dès mon plus jeune âge. Ma mère étant aussi illustratrice, j'ai beaucoup appris d'elle. J'ai fait des études d'animation 2D à L'institut Supérieur des Arts Appliqués de Paris avant de m'orienter vers l'illustration.



Mes compétences :

Illustrator

Flash

TV paint

Combustion autodesk

Windows Vista

Mac OSX

Nuke

Windows xp

Dreamweaver

Photoshop

Windows 7

After Effect / Première

Montage

Bande dessinée

Illustration

Graphisme

2D

Dessin