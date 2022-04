Je recherche une entreprise pour préparer un BTS Assistante de la PME en Alternance. Je suis très souriante et très joyeuse et en même temps je suis motivée et dynamique. Je suis également organisée dans tous ce que je fais et je sais me donner à fond pour réussir.



Mes compétences :

Organisation d'évènements dans une Association Etu

Microsoft Word

Microsoft Office 2007