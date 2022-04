Ilan ROBIN

Jeune diplômé de l'école Polytech Orléans, je cherche actuellement un poste d'ingénieur d'étude / R&D dans le domaine des énergies renouvelables.

J'ai à mon actif trois expériences professionnelles cohérentes avec un tel souhait : Deux projets éoliens et un projet en EMR.

Ma formation généraliste me permet de suivre un projet dans son ensemble et ma spécialisation en énergie et mécanique des fluides me donne la possibilité de travailler sur de la simulation numérique aussi bien sur FLUENT que Matlab/Simulink.



Je suis mobile dans le monde entier et privilégie l’intérêt que je peux porter à un projet à sa localisation ou le salaire proposé.



Mon projet professionnel se décompose en deux objectifs : dans un premier temps (court et moyen terme), je souhaite acquérir de nouvelles compétences dans le domaine des ENR ou en aéronautique. L'objectif final (long terme) étant de travailler dans un bureau d'étude dans les énergies renouvelables.



Mes compétences :

Computational Fluid Dynamics

CFD avancée

Aérodynamique

Aéronautique

Simulink

MATLAB

Ansys Fluent

Microsoft Office

Étude énegétiques

Simulation numérique

LabVIEW

Adobe

Energies renouvelables

Energie