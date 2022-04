Être concierge, c’est tout un art: : L’Art du Possible. À IC&S nous nous efforçons de vous répondre toujours ‘Oui. Oui, c’est possible’. Venus de loin, il faut que vous puissiez dîner dans les meilleurs restaurants; participer aux excursions les plus enrichissantes avec les guides les plus érudits; vous devez pouvoir assister aux spectacles et pièces de théâtre les plus courus même si c’est affiché ‘complet’. En un mot, accéder au plus rare et au plus beau.

IC&S est dirigée par Ilan Weill, en Israël depuis1980, et a occupé divers postes de responsabilités dans les services clientèle et conciergerie des meilleures chaînes d’hôtels Israéliennes. Ilan Weill et son équipe ont créé IC&S pour vous assister tout au long de votre séjour en Israël. Du lacet de chaussure au spectacle le plus époustouflant IC&S vous le fournira.



Mes compétences :

Gestion événementielle

Conciergerie

Tourisme