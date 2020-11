Jean WEILL

Générateur de marge et de volume pour produits et services. D’abord chasseur mais aussi éleveur. Motivé par les challenges commerciaux complexes nécessitant agilité et souplesse. Négociation et maîtrise des principaux Partenaires (constructeurs, éditeurs, financeurs, remarketeurs) Respect et valorisation des forces internes et externes à l’entreprise et à ses partenaires



http://au-top-des-ventes-it.over-blog.com/



Mes compétences :

MyCRM

sugarCRM

Dolibarr