Ilana BENISTY

Différentes expériences en cabinet de conseil et en structures publiques dans les ressources humaines, me conduisent à intervenir notamment auprès des organisations publiques pour accompagner les managers à travailler sur:

- leur posture,

- la résolution des conflits,

- l'élaboration d' une vision partagée au sein de leurs équipes...

- la cohésion d'équipe

Pour cela, je leur propose des coachings individuels et collectifs.

J'anime des formations ainsi que des ateliers de codéveloppement pour ancrer les apprentissages sur le terrain.

Mes interventions font l'objet systématiquement d'une analyse de vos besoins, d'une réponse détaillée de votre cahier des charges accompagnée de préconisations.



Si vous souhaitez échanger sur ces différents sujets, je serai heureuse de développer ces différentes thématiques avec vous.

#coach#coaching

#fonction publique#formation#codéveloppement#manager#managerial#reconversion

#projet professionnel#bilan de compétences#préparation concours#jury concours